Воротар "Донбасу" зробив неймовірний сейв у плей-оф УХЛ

Воротар "Донбасу" Олексій Трифонов зробив неймовірний сейв у четвертому матчі півфінальної серії плей-оф УХЛ проти херсонського "Дніпра", але не зміг вберегти команду від поразки (2:3).

У першому додатковому періоді за рахунку 2:2 форвард "дніпрян" Євген Гасніков обіграв голкіпера і був готовий відправити шайбу в сітку порожніх воріт, але Трифонов зумів в останній момент зловити ігровий снаряд.

Незважаючи на старання хокеїста "Донбасу", у другому овертаймі херсонський клуб забив вирішальну шайбу і зрівняв рахунок в серії – 2:2. П'ятий поєдинок між командами відбудеться у четвер, 1 жовтня. Переможець цієї пари у фіналі зіграє "Кременчуком", який розгромив "Білий Барс" з рахунком 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у третьому матчі "Донбас" здолав "Дніпро", також забивши вирішальний гол в овертаймі.