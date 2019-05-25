Визначилися фіналісти чемпіонату світу з хокею

Збірна Канади з хокею стала другим фіналістом чемпіонату світу-2019, який проходить в Словаччині. За "золото" мундіалю "кленове листя" битимуться з Фінляндією.

В 1/2 фіналу канадці знищили команду Чехії, вигравши з рахунком 5:1. З перших секунд номінальні господарі льоду володіли абсолютною ініціативою і без проблем відзначилися голами в кожному з періодів. Лише в кінцівці третьої двадцятихвилинки чехи змогли забити шайбу престижу.

Канада – Чехія – 5:1

1:0 – 5 Стоун (Стечером)

2:0 – 20 Нерс (Кутюр'є)

3:0 – 25 Дюбуа (Стоун, Маршессо)

4:0 – 46 Терріс (Манта)

5:0 – 53 Шабо (Строум, Хенрік)

Канада - Чехія

Канада - Чехія

Канада - Чехія

Канада - Чехія

Канада - Чехія

Нагадаємо, що раніше в першому півфіналі команда Фінляндії мінімально обіграла збірну Росії. Після цього вболівальники зацькували росіян за ганебний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Канади в неймовірному трилері обіграла команду Швейцарії в чвертьфіналі чемпіонату світу. "Кленовим листю" вдалося перевести гру в овертайм за 0,4 секунди до фінальної сирени. У мережі було опубліковано відео моменту.

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