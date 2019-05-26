Вирішена доля головного тренера збірної Росії після ЧС з хокею

Президент Федерації хокею Росії (ФХР) прокоментував майбутнє головного тренера збірної Росії Іллі Воробйова.
Ілля Воробйов
Championat.com
"У всіх бувають помилки, вся хокейна сім'я повинна розібратися, в чому недопрацювали. Зробити висновки, що було упущено, щоб в наступному році завоювати чемпіонство. Ілля Воробйов продовжить роботу в збірній Росії, у нього чинний контракт", - наводить слова Третяка РІА Новини.
Нагадаємо, що збірна Росії по буллітам обіграла команду Чехії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.
Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.
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