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/Хокей

Вирішена доля головного тренера збірної Росії після ЧС з хокею

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Президент Федерації хокею Росії (ФХР) прокоментував майбутнє головного тренера збірної Росії Іллі Воробйова.

Ілля Воробйов

Ілля Воробйов

Championat.com

"У всіх бувають помилки, вся хокейна сім'я повинна розібратися, в чому недопрацювали. Зробити висновки, що було упущено, щоб в наступному році завоювати чемпіонство. Ілля Воробйов продовжить роботу в збірній Росії, у нього чинний контракт", - наводить слова Третяка РІА Новини.

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"Заштовхувати з м'ясом": названа причина поразки збірної Росії на чемпіонаті світу з хокею

Нагадаємо, що збірна Росії по буллітам обіграла команду Чехії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з хокею
Тег
збірна Росії з хокею
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Тарас Бор
Тарас Бор
Да нам, собственно,насрать.
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