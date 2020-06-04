Відчувають до американців заздрість – дружина російського хокеїста про ворожнечу між РФ і США

Дружина зіркового російського хокеїста з НХЛ Євгена Малкіна, який виступає за "Піттсбург Пінгвінз", Анна Кастерова не вважає США ворогом РФ.

"Америка хіба – ворог Росії? Так, у країн є якісь невирішені політичні питання. Але це дві величезні держави. Знову ж, здорова конкуренція. Можливо, люди, які так говорять, відчувають до американців якусь заздрість. Я не зовсім розумію цю реакцію, тому що сама перебуваю в США. Але сильного політичного протистояння між Росією і Штатами я не бачу", – сказала вона в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Євген Малкін і Анна Кастерова @anna_kasterova

Відзначимо, що Малкін є триразовим переможцем Кубка Стенлі у складі "Піттсбурга". У сезоні 2019/20 на його рахунку 55 матчів у НХЛ, 25 голів і 49 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірковий російський хокеїст заявив, що не збирається повертатися на батьківщину.

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