Вчинок хокейного підлабузники Путіна викликав ненависть у росіян

Знаменитий хокеїст збірної Росії Ілля Ковальчук, який кілька разів відзначався підлабузницькими висловлюваннями на адресу Володимира Путіна, купив будинок у Беверлі-Хіллз за 11,2 млн доларів.

Одноповерховий особняк оброблений оніксом і мармуром. Площа – 6200 квадратних футів (близько 576 квадратних метрів). З вікон відкривається вид на місто і океан. У будинку 5 спалень і 5 ванних кімнат. Є кухня, їдальня, кабінет, вітальня.

Будинок Іллі Ковальчука (C) joebabajian.com

Будинок Іллі Ковальчука (C) joebabajian.com

Будинок Іллі Ковальчука (C) joebabajian.com

Будинок Іллі Ковальчука (C) joebabajian.com

Такий вчинок російської зірки і учасника Putin Team викликав гнівні коментарі в інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ковальчук раніше не зміг перейти в клуб НХЛ "Анахайм Дакс". Однією з причин неофіційно називається участь спортсмена в русі Putin Teem.

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