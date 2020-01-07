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7 січня • оновлено в 22:44
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Вчинок хокейного підлабузники Путіна викликав ненависть у росіян

4.3т
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Знаменитий хокеїст збірної Росії Ілля Ковальчук, який кілька разів відзначався підлабузницькими висловлюваннями на адресу Володимира Путіна, купив будинок у Беверлі-Хіллз за 11,2 млн доларів.

Одноповерховий особняк оброблений оніксом і мармуром. Площа – 6200 квадратних футів (близько 576 квадратних метрів). З вікон відкривається вид на місто і океан. У будинку 5 спалень і 5 ванних кімнат. Є кухня, їдальня, кабінет, вітальня.

Будинок Іллі Ковальчука

Будинок Іллі Ковальчука

(C) joebabajian.com

Будинок Іллі Ковальчука

Будинок Іллі Ковальчука

(C) joebabajian.com

Будинок Іллі Ковальчука

Будинок Іллі Ковальчука

(C) joebabajian.com

Будинок Іллі Ковальчука

Будинок Іллі Ковальчука

(C) joebabajian.com

Такий вчинок російської зірки і учасника Putin Team викликав гнівні коментарі в інтернеті.

Вчинок хокейного підлабузники Путіна викликав ненависть у росіян
Вчинок хокейного підлабузники Путіна викликав ненависть у росіян
Вчинок хокейного підлабузники Путіна викликав ненависть у росіян
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ковальчук раніше не зміг перейти в клуб НХЛ "Анахайм Дакс". Однією з причин неофіційно називається участь спортсмена в русі Putin Teem.

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Автор
Максим Богданов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Заработал - купил. Нищим чубатым макакам не понять.
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0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ху*ло и его подху*лята!
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5
1
Ку Алексей
Ку Алексей
да не ненависть он вызвал у россиян , а зависть у кастрюль
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2
3
Ку Алексей
Ку Алексей
Мельничук Олександр, пиши на человеческом языке
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ку Алексей, да не заздрість, а жаль: за вас, ЛОХІВ!
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3
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