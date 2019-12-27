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27 грудня • оновлено в 17:27
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"Вбити за 6 секунд": росіяни "зламали" зірку збірної Чехії на ЧС з хокею

3.8т
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Провідний хокеїст, форвард збірної Чехії Якуб Лауко провів лише шість секунд на чемпіонаті світу серед молодіжних команд, отримавши важку травму в грі 1-го туру проти команди Росії.

На першій хвилині зустрічі в центрі майданчика в 19-річного хокеїста грубо, коліном в коліно в'їхав росіянин Єгор Соколов. Чех втратив рівновагу і почав падати, після чого в нього до того ж в'їхав інший габаритний форвард збірної Росії Дмитро Воронков.

Лауко залишив лід за допомогою партнерів по команді, будучи не в змозі ступити на хвору ногу. Залишок матчу він спостерігав, сидячи з милицями, на його коліно було накладено спеціальний бандаж.

Точно невідомо, чи навмисним було порушення, але, як повідомляє Glavcom, в той момент, коли Лауко залишав майданчик, тренер росіян Валерій Брагін підбадьорливо поплескав по плечу одного з учасників інциденту Воронкова.

Якуб Лауко після отриманої травми

Якуб Лауко після отриманої травми

На наступний день лідеру чеської збірної зробили медико-резонансну томографію. Діагноз виявився невтішним: розрив бічних зв'язок коліна. Відновлення після такої травми займає до півроку.

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Якуб Лауко вважається новою зіркою чеського хокею. Він єдиний гравець молодіжної збірної країни, який почав кар'єру за океаном.

Варто зазначити, що матч Чехія – Росія, незважаючи ні на що, завершився перемогою чехів з рахунком 4:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодіжний чемпіонат світу з хокею стартував в Чехії 26 грудня. У першому турі воротар збірної Казахстану пропустив один з найбільш курйозних голів року.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Чехія Острава
Тег
збірна Росії з хокею
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hunt andres
hunt andres
А хули Русские колени покрепче толерантных чешских будут)
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
19-летний нападающий сборной Чехии Якуб Лауко – хоккеист в России достаточно известный. А известен он тем, что в прошлом году на молодёжном чемпионате мира в игре с Россией нанес травму российскому нападающему Василию Подколзину.
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Мощный Федя
Мощный Федя
Все произошло без нарушения правил.
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