В українському хокеї спалахнув гучний скандал: клуби загрожують зупинкою чемпіонату

На сьогоднішній день в українському хокеї склалася безпрецедентна ситуація, коли Федерацією хокею України (ФХУ) створені умови, в яких основні суб'єкти хокею - професійні хокейні клуби та дитячо-юнацькі спортивні школи не мають будь-якого доступу до участі в діяльності федерації, і в яких немає місця розвитку хокею в Україні в цілому.

Переважна більшість національних федерацій, в тому числі Українська асоціація футболу і Федерація баскетболу України, перетворилися з громадських організацій в громадські спілки, щоб мати у складі своїх членів регіональні федерації, професійні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи та інші юридичні особи.

Клуби УХЛ зажадали реогрнізаціі ФХУ УХЛ

ФХУ таку реорганізацію не провела і залишилася в форматі громадської організації, членами якої є виключно фізичні особи, що часто не мають ніякого відношення до хокею.

На відміну від УАФ і ФБУ в ФХУ, створені відокремлені підрозділи в більшості областей України, як частина структури ФХУ, і керівники цих підрозділів не обираються, а призначаються Радою федерації ФХУ за поданням Президента ФХУ. І ці ж керівники (фактично призначені Президентом) ведуть облік членів ФХУ в своєму регіоні і в якості делегатів представляють цих членів на конгресі. При цьому з 21 делегата від областей, 7 областей немає навіть дитячо-юнацьких хокейних шкіл, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях.

У УХЛ написали відкритий лист на ім'я міністра спорту. УХЛ

З огляду на це, клуби-учасники чемпіонату України з хокею звернулися до Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. з проханням почати процеси реорганізації в українському хокеї, а саме:

прийняти на Генеральному конгресі ФХУ, який пройде 18 грудня 2020 р рішення про реорганізацію ФХУ з громадської організації в громадський союз, за ​​прикладом УАФ і ФБУ;

провести в областях конференції за участю професійних хокейних клубів та інших суб'єктів хокею - юридичних осіб, створити регіональні асоціації, які на демократичній основі оберуть своїх керівників;

прийняти регіональні асоціації до складу постійних членів ФХУ- громадського союзу;

призначити позачерговий конгрес за участю делегатів від новостворених регіональних асоціацій і провести вибори Президента оновленої ФХУ.

У разі ігнорування наших вимог із боку ФХУ, ми, що нижче підписалися, залишаємо за собою право з 01 січня 2021 року зупинити проведення чемпіонату України з хокею з шайбою - чемпіонату Української хокейної ліги і анулювати її результати, тому що професійний хокей не буде більш співпрацювати з закритою структурою, нездатною забезпечити демократичну процедуру виборів і справедливе представництво основних суб'єктів хокею України в конгресі ФХУ.

УХЛ відреагувала на рішення по виборам президента ФХУ. УХЛ

Підписанти:

Варламов С.В. - генеральний директор Української хокейної ліги

Єфименко К.О. - президент ХК "Білий Барс" (Біла Церква)

Житник О.Н. - генеральний директор ХК "Сокіл" (Київ), Олімпійський чемпіон

Заргарян К.А. - генеральний директор ХК "Краматорськ"

Колесніков Б.В. - президент ХК "Донбас" (Донецьк)

Мазур С.В. - президент ХК "Кременчук" (Кременчук)

Середенко В.В. - генеральний директор МХК "Динамо" (Харків)

Рибальченко Г.В. - генеральний директор ХК "Маріуполь"

Хапков А.В. - президент ХК "Крижані Вовки" (Київ)