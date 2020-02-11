В НХЛ зіткнулися з неординарною проблемою через коронавірус

У Національній хокейній лізі (НХЛ) зіткнулися з проблемою дефіциту ключок через епідемію коронавірусу, оскільки 75% ліги використовують саме ключки з Китаю.

Як повідомляє агентство RT, поставки ігрового спорядження з Піднебесної припинилися ще в кінці січня. Тепер хокеїстам доводиться набагато дбайливіше ставитися до ключок як під час матчів, так і під час тренувань.

Проблеми з ключками в НХЛ Sportbox

Коментуючи ситуацію, що виникла, нападник "Бостон Брюїнз" Джейк Дебраск заявив, що якщо проблема з дефіцитом не буде вирішена, то йому, як і багатьом іншим спортсменам в НХЛ, доведеться змінити свій стиль гри.

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