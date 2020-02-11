В НХЛ зіткнулися з неординарною проблемою через коронавірус

У Національній хокейній лізі (НХЛ) зіткнулися з проблемою дефіциту ключок через епідемію коронавірусу, оскільки 75% ліги використовують саме ключки з Китаю.
Як повідомляє агентство RT, поставки ігрового спорядження з Піднебесної припинилися ще в кінці січня. Тепер хокеїстам доводиться набагато дбайливіше ставитися до ключок як під час матчів, так і під час тренувань.
Проблеми з ключками в НХЛ
Sportbox
Коментуючи ситуацію, що виникла, нападник "Бостон Брюїнз" Джейк Дебраск заявив, що якщо проблема з дефіцитом не буде вирішена, то йому, як і багатьом іншим спортсменам в НХЛ, доведеться змінити свій стиль гри.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародна федерація гірськолижного спорту ухвалила рішення не проводити гонки етапу Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньцині через епідемію.
Старт футбольного чемпіонату Китаю перенесений через коронавірус.
Делегація жіночої збірної Китаю з футболу була відправлена в ізоляцію після прильоту в австралійський Брісбен.
Гран-прі "Формули-1", яке повинно було пройти в Шанхаї, скасовано через епідемію коронавірусу.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".