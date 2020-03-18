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18 березня • оновлено в 15:53
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В НХЛ зафіксований перший випадок коронавірусу

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Хокеїст "Оттава Сенаторс", чиє ім'я не називається, став першим гравцем НХЛ, у кого було виявлено коронавірус.

"Оттава Сенаторс" намагається зв'язатися з усіма, хто міг вступати в близький контакт зі спортсменом, і тісно співпрацює з лікарями команди та працівниками сфери охорони здоров'я. В результаті виявлення коронавірусу в одного з наших гравців, ми просимо всіх членів "Оттави" залишатися в ізоляції та звертатися до нашого медичного штабу у разі будь-яких проблем зі здоров'ям", – цитує офіційну заяву команди інформагентство USA Today.

Матч "Оттави" в НХЛ

Матч "Оттави" в НХЛ

Нагадаємо, що Національна хокейна ліга (НХЛ) сподівається відновити сезон не пізніше, ніж 15 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові випадки зараження коронавірусом були зафіксовані у кількох баскетболістів НБА з "Бруклін Нетс". У числі хворих опинився й один з найкращих гравців ліги.

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Теми
Коронавірус НХЛ
Місце
Канада Оттава
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