У НХЛ трапилася рідкісна "пекельна бійка" – опубліковано відео

Воротар "Калгарі Флеймс" Кем Тальбо побився з голкіпером "Едмонтон Ойлерс" Майком Смітом під час матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

Бійка трапилася наприкінці другого періоду матчу між канадськими командами з однієї провінції, який ще називають "Битва за Альберту". Спершу Тальбо побився з форвардом суперника Семом Ганьє, а потім зі Смітом.

"Мабуть, найкраща сутичка, яку я бачив цьогоріч", "Усе пекло вирвалося назовні в "Битві за Альберту", особливо під час бійки воротарів", "Не розумію людей, які хочуть позбутися від бійок в хокеї. Це ж справжня боротьба!" – зазначили в Twitter рідкість такої події.

All hell breaks loose in the Battle of Alberta , including a goalie fight between Mike Smith and Cam Talbot pic.twitter.com/7YRcWnFbEx