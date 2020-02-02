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2 лютого • оновлено в 14:19
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У НХЛ трапилася рідкісна "пекельна бійка" – опубліковано відео

3.6т
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Воротар "Калгарі Флеймс" Кем Тальбо побився з голкіпером "Едмонтон Ойлерс" Майком Смітом під час матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

Бійка трапилася наприкінці другого періоду матчу між канадськими командами з однієї провінції, який ще називають "Битва за Альберту". Спершу Тальбо побився з форвардом суперника Семом Ганьє, а потім зі Смітом.

"Мабуть, найкраща сутичка, яку я бачив цьогоріч", "Усе пекло вирвалося назовні в "Битві за Альберту", особливо під час бійки воротарів", "Не розумію людей, які хочуть позбутися від бійок в хокеї. Це ж справжня боротьба!" – зазначили в Twitter рідкість такої події.

Матч завершився перемогою "Ойлерс" з рахунком 8:3. Востаннє бійка між воротарями в НХЛ трапилася в листопаді 2016 року.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
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