Вперше в історії: визначився переможець Кубка Стенлі

Обігравши у вирішальному матчі в гостях "Бостон Брюїнз" — 4:1, клуб "Сент-Луїс Блюз" вперше за свою історію став володарем Кубка Стенлі і виграв фінальну серію — 4:3.

Найціннішим гравцем серії плей-офф був визнаний форвард "Сент-Луїса" Раян О'Райлі. У фінальній серії він набрав 9 очок у семи матчах, забиваючи голи у чотирьох іграх поспіль.

Воротар "Блюз" Джордан Біннінгтон встановив рекорд НХЛ. Біннінгтон став першим воротарем-новачком в історії ліги, кому вдалося виграти 16 матчів у плей-офф.

"Сент-Луїс Блюз", виступає в НХЛ з 1967 року. Журналісти підрахували, що клуб загалом провів 4 437 матчів, перш ніж виграти Кубок Стенлі (4 046 — у регулярному сезоні, 391 — у плей-офф).

Очікування головного трофея НХЛ склало 52 роки або 18 872 дні. За цей час "Блюз" зіграли у 72 серіях плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, моторошну бійку у Бостоні просто на трибунах під час п'ятого матчу фінальної серії Кубка Стенлі між "Бостон Брюїнз" і "Сент-Луїс Блюз" влаштували місцеві фанати.

Один з уболівальників, який перебував на трибунах поруч, опублікував у Твіттері кадри бійки. Причини, з яких виникла бійка, поки невідомі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!