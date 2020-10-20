В історичному фіналі визначився чемпіон УХЛ Паріматч

У вівторок, 20 жовтня, у Кременчуці відбувся сьомий, вирішальний, поєдинок фінальної серії плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч між місцевим "Кременчуком" і донецьким "Донбасом", який уперше у своїй історії виграла команда з Кременчука.

Цей фінал став історичним для українського хокею у всіх розуміннях. Уперше один сезон триває більш ніж один календарний рік. А по-друге, жодна з команд у шести матчах не виграла на своєму майданчику. Три перемоги на виїзді в "Донбасу" і три – у "Кременчука".

Уже на 2-й хвилині матчу Буценко вивів "Донбас" уперед. Форвард донецької команди вдало зіграв на добиванні після кидка Мілєхіна. Тут же "Кременчук" відповів гольовим випадом. Але нападник "городян" Дубінін не потрапив у порожній кут.

Загалом, гра в першому періоді складалася так: господарі атакували і грали першим номером, а гості, вміло захищаючись, намагалися шукати своє щастя на контратаках. Ближче до середини періоду біля воріт "Донбасу" "кипів" лід. Андрюхов раз ц раз виручав донецьку команду. У деяких епізодах господарів підводила власна майстерність.

На 14-й хвилині кременчужани все ж змогли зрівняти рахунок. Серанов протягнув шайбу зі своєї зони, вкотився в зону суперника і "прошив" своїм кидком дальній кут кіпера гостей – 1:1.

Після забитого гола, кременчужани продовжували насідати на ворота "Донбасу", але не забивали. У свою чергу, гості відповідали гострими контратаками.

З рахунком 1:1 команди завершили перший період.

Перша половина другої двадцятихвилинки пройшла за сценарієм попереднього ігрового відрізка. Знову першими закинули гості. Точним кидком відзначився Бірюков. Але через 5 хвилин господарі зрівняли рахунок. В одній із атак Дубінін кинув під саму "дев'ять" і зрівняв рахунок – 2:2.

У час, що залишився, гра на майданчику нагадувала боксерський ринг. Мінімум гольових моментів, максимум боротьби й велика кількість штрафних хвилин. На двох команди заробили 24 хвилини. Зокрема – 6 хвилин у донеччан і 18 хвилин – у "городян".

Третій період тривав у рівній боротьбі, в якій суперники перевіряли надійність воротарів і міцність нервів один одного. У результаті і в цій двадцятихвилинці хокеїсти не змогли закинути переможну шайбу, відклавши розв'язання цього питання на овертайм.

У додатковий час в обох командах була рівна кількість гольових моментів. Але все ж більш вдалими виявилися господарі майданчика – на 67-й хвилині, після кидка Серанова, шайба відскочила до вільного Кисельова, який ключкою переправив її в порожні ворота – 3:2, і "Кременчук" уперше став чемпіоном УХЛ Паріматч.

"Кременчук" – "Донбас" 3: 2от (1: 1, 1: 1, 0: 0, 1: 0)

Рахунок у серії 4: 3

Шайби: 0: 1 – Буценко (Мілєхін), 01: 45, 1: 1 – Серанов (Кисельов), 13: 11, 2: 1 – Бірюков (Шишлянніков), 21:26 2: 2 – Дубінін (Коробов - Григорян), 26:50, 3: 2 – Кисельов, 66:27.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Григорян - Алексюк, Бойових - Хрішпенц, Толстушко - Грицких, Савицький - Варава; Тютченко - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Волков - Чемерілов, Гриценко (А) - Пукса (А) - Савченко, Коробов - Дубінін - Денискин.

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Кутугін - Большаков, Кожевников - Кобелєв, Пангелов-Юлдашев - Журавльов, -; Розмова - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьова, Мілєхін - Буценко - Коренчук (А), Карпенко - Захаров (К) - Костиков