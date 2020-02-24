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24 лютого • оновлено в 14:33
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/ Хокей

Український хокеїст забив неймовірну шайбу після помилки голкіпера в УХЛ

1.3т
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Захисник МХК "Динамо" Руслан Лісин відзначився дивовижною шайбою у ворота "Крижаних Вовків" в 37-му турі української хокейної ліги Парі-Матч, забивши після помилки голкіпера.

На офіційному каналі УХЛ на YouTube опублікували відео голу, який трапився в результаті удару з нейтральної зони. Здавалося, що воротар "Крижаних Вовків" контролює ситуацію, але шайба незрозумілим чином перелетіла через його руку й опинилася в сітці.

Матч "Динамо" проти "Льодяних Волков"

Матч "Динамо" проти "Льодяних Волков"

МХК "Динамо" Харків

Цей гол допоміг харківській команді здобути несподівану перемогу над киянами (4:1), яка стала для них лише третьою в сезоні, однак це не допомогло їм піти з останнього місця в турнірній таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець херсонського "Дніпра" Олександр Шибаєв забив фантастичну шайбу з-за воріт у поєдинку 34-го туру УХЛ проти "Крижаних Вовків".

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Тема
Чемпіонат України з хокею
Місце
Україна Харків
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