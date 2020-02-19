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19 лютого • оновлено в 14:02
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Український хокеїст забив дивовижну шайбу в УХЛ

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У матчі 34-го туру Української хокейної ліги Парі-Матч гравець херсонського "Дніпра" Олександр Шибаєв забив неймовірну шайбу у стилі американської гри лакросс у ворота "Крижаних Вовків".

УХЛ опублікувала відео голу на своїй офіційній сторінці в YouTube. У третьому періоді поєдинку за рахунку 7:2 Шибаев красиво підчепив шайбу та відправив її в сітку з-за воріт суперників, встановивши остаточний результат зустрічі – 8:2.

Олександр Шибаєв

Олександр Шибаєв

УХЛ

Херсонський "Дніпро" здобув сьому перемогу в семи матчах проти "Крижаних Вовків" у нинішньому сезоні. Київська команда займає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату, а дніпряни ведуть відчайдушну боротьбу за другу позицію з "Донбасом".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на останній хвилині поєдинку між "Дніпром" і "Крижаними Вовками" зав'язалася масова бійка, в якій взяв участь навіть президент киян.

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Тема
Чемпіонат України з хокею
Місце
Україна Херсон
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а склоько команд в УХЛ?
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