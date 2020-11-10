Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу. Відео

Гравці "Сокола" і "Льодяних Вовкiв" влаштували бійку в третьому періоді київського дербі в чемпіонаті України з хокею УХЛ Паріматч.

Після грубого силового прийому проти хокеїста "Сокола" Ярослава Панченка, за нього заступився Олександр Павленко. Гравець кинувся на хокеїста "Льодяних Вовкiв" Кирила Фроленка, після чого на льоду зав'язалася бійка.

Варто відзначити, що сили виявилися нерівними, і Фроленко легко повалив "сокола" та став добивати його. У бійку втрутилися арбітри, рознявши забіяк. Зустріч завершилася з рахунком 5:4. В овертаймі перемогу здобув "Сокіл".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 8 листопада, "Донбас" на виїзді обіграв "Дніпро" в центральному матчі УХЛ Паріматч і виграв п'ятий матч на старті сезону.