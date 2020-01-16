Українські хокеїсти влаштували грандіозну бійку на матчі чемпіонату: момент потрапив на відео

Центральний матч 28-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) між лідерами першості "Дніпром" і "Кременчуком" увінчався грандіозною бійкою.

Поєдинок, як і очікувалося, вийшов дуже напруженим та емоційним. На шостій хвилині третього періоду дніпряни організували масивну атаку на ворота господарів майданчика. Після накидання на п'ятак біля воріт кременчуцької команди утворилася справжня плутанина, підсумком якої стало масове побоїще хокеїстів.

Бійка у матчі Кременчук – Дніпро УХЛ

Новини У чемпіонаті України з хокею встановлено унікальний рекорд

Гравці "Кременчука" взялися захищати свого голкіпера, а апогеєм стала бійка між Вадимом Хрішпенцом і Сергієм Кузьмиком. Спортсмени збили один з одного шоломи і зупинилися, тільки коли опинилися на льоду.

Зазначимо, що сама зустріч завершилася поразкою дніпрян в овертаймі – 3:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український хокеїст Борис Андрющенко забив красивий гол, який показали з незвичного ракурсу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!