Українська хокейна ліга - Парі-Матч: онлайн відеотрансляція 1-го туру

У суботу-неділю, 14-15 вересня, пройдуть матчі 1-го туру Української хокейної ліги – Парі-Матч.

Центральна зустріч туру пройде в Дружківці на арені "Альтаїр". Початок - о 19:30. Пряму трансляцію матчу "Донбас" - "Дніпро" можна буде побачити на телеканалі XSPORT, а також в плеєрі в цій новині.

14 вересня

19:30 Донбас - Дніпро Херсон

15 вересня

12:30 Кременчук - Білий Барс

12:45 Крижані Вовки - Динамо Харків

Нагадаємо, що 9 вересня в Дружківці завершився передсезонний турнір Donbass Open Cup-2019. У вирішальному матчі "Донбас" обіграв польську "Краковію", повернувши собі трофей.

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