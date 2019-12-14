Україна здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу з хокею U-20

Молодіжна збірна України з хокею здобула першу перемогу в рамках чемпіонату світу в Дивізіоні 1В. Матч в Києві проти збірної Польщі завершився з рахунком 3:0.

Другий поєдинок чемпіонату українська "молодіжка" почала набагато впевненіше нiж попереднiй матч - з перших хвилин зустрічі українці органiзували шквал атак на ворота супротивника, проте прошити польського голкіпера в першій половині періоду у них так і не вдалося.

Тільки на екваторі двадцятихвилинки Феліксу Морозову і Олександру Пересуньку вдалося скористатися помилкою противника в обороні і відкрити рахунок закинутим шайбам. І хоч поляки, кинувши всі сили в атаку, намагалися відігратися, проте впевнена гра Артура Оганджаняна в воротах не дозволила польській команді зрівняти рахунок на табло. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою підопічних Олега Ігнатьєва.

Другий період хоч і був досить багатим на гольові моменти від обох команд, проте завершити їх ні українцям, ні полякам так і не вдалося.

Заключний відрізок зустрічі українці почали з шайби Дмитра Даниленка, який точно прошив голкіпера супротивника і збільшив перевагу своєї команди до двох шайб. Фактично весь період українці тримали під контролем ситуацію на майданчику і не давали польської "молодіжці" відігратися.

А під кінець поєдинку Олександр Пересунько реалізував штрафний кидок і встановив остаточний рахунок в матчі 0:3 на табло. Таким чином українці з дублем Олександра Пересунька здобули першу перемогу на турнірі.

Нагадаємо, що свій наступний матч молодіжна збірна України зіграє вже завтра, 15 грудня, проти збірної Франція. Матч розпочнеться о 20:00.

Молодіжний чемпіонат світу. Дивізіон 1B. 2-й тур.

Україна U-20 – Польща U-20 – 3:0 (1:0; 0:0)

Шайби: 1:0 - Олександр Пересунько (Фелікс Морозов, Денис Матусевич, 5:44); 2:0 - Дмитро Даниленко (Фелікс Морозов, Михайло Васильєв, 44:32), 3:0 - Олександр Пересунько (56:15, буліт).

Україна U-20: Артур Оганджанян, Владислав Гурко; Михайло Васильєв, Сергій Логачов, Богдан Грицюк, Микита Кругляков, Денис Матусевич, Артур Чолач, Євген Ратушний; Євген Абаджян, Станіслав Садовиков, Владислав Брага, Богдан Середницький, Ярослав Панченко, Артем Целогородцев, Фелікс Морозов, Олександр Пересунько, Олексій Сиротенко, Денис Архипенко, Дмитро Даниленко, Гліб Кривошапкин, Артем Матейченко.

Польща U-20: Себастьян Липинський, Мацей Мярка; Шимон Бенек, Міхал Нарог, Армен Хопер, Адріан Дущяк, Клаудіуш Лібікі, Конрад Філіпек, Каспер Грузла, Матеуш Убовскі; Себастьян Бринькус, Якуб Левандовскі, Каміл Валега, Ігор Шмаль, Даміан Тищінскі, Мацей Витан, Кароль Білас, Якуб Бланік, Матеуш Безвінскі, Шимон Лущняк, Ян Кржіжек, Якуб Прокуратов.

Турнірна таблиця

1. Франція – 2/0

2. Угорщина – 2/0

3. Україна – 1/1

4. Польща – 1/1

5. Естонія – 0/2

6. Італія – 0/2

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодіжна збірна України програла на старті чемпіонату світу з хокею

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