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18 грудня • оновлено в 23:25
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Україна взяла "бронзу" чемпіонату світу з хокею U-20

Україна взяла "бронзу" чемпіонату світу з хокею U-20
Українські хокеїсти, при рівному рахунку, за дві хвилини закинули чотири шайби
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Молодіжна збірна України з хокею в п'ятому турі чемпіонату світу U-20 в дивізіоні 1В, який пройшов в Києві, обіграла команду Естонії - 7:3 і посіла третє підсумкове місце.

Всі три періоди в цьому матчі були дуже багаті на голи. Переломним моментом у поєдинку стала друга двадцятихвилинка. До неї, обидві збірні закинули по дві шайби. При тому, що, не дивлячись на повну і тотальну перевагу підопічних Олега Ігнатьєва, до 18 хвилини матчу естонці ввели в рахунку 2:0. Але, завдяки точним кидкам Фелікса Морозова і Гліба Кривошапкин за хвилину до кінця періоду, хокеїсти пішли на перерву за рівних цифрах на табло.

Другий відрізок почався з рівної гри, але вже з 25 хвилини, ініціативу перехопили українські хокеїсти, які свою перевагу втілили в чотири голи. При тому, що всі шайби були закинуті в проміжку двох хвилин. Двома голами відзначився Фелікс Морозов, одну ефектну шайбу на свій рахунок записав Олександр Пересунько і ще одну – Денис Матусевич.

Остання двадцятихвилинка поєдинку почалася для української "молодіжки" з пропущеної шайби, правда, перед цим, підопічні Олега Ігнатьєва змогли за кілька перших секунд створити два гольові моменти.

Надалі, обидві команди продемонстрували відкритий хокей з обопільними атаками. За 3 хвилини до кінця зустрічі, естонці замінили воротаря на шостого польового гравця, але в підсумку, наші хокеїсти перехопили шайбу, провели швидку контратаку, яку точним кидком в порожні ворота завершив Фелікс Морозов.

Останні дві хвилини команди догравали під акомпанемент гімну України у виконанні уболівальників.

Як підсумок, молодіжна збірна України завоювала "бронзу" в своїй групі.

Україна U20 - Естонія U20 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

Склад України: Оганджанян (Гурко); Кругляков - Чолач, Васильєв - Матусевич, Логачов – Ратушний, Гріцюк- садовик; Матейченко - Пересунько - Кривошапкин, Архипенко - Морозов - Даниленко, Абаджян - Брага - Целогоррдцев, Сиротенко - Середницький - Панченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська "молодіжка" поступилася французам і втратила шанс на підвищення в класі. Але, після перемоги над італійцями наші хокеїсти зберегли прописку в дивізіоні.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Україна Київ
Тег
Збірна України з хокею
Джерело
Джерело: УХЛ
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Федоров Федор
Федоров Федор
Негоже так над эстонскими "метеорами" издеваться. Все же они ЗЕ велосипед подарили.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ржака
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