УХЛ провела презентацію сезону-2020/21

6 листопада, Українська хокейна ліга спільно з Parimatch, в київському PMHUB провели презентацію п'ятого, ювілейного, сезону чемпіонату УХЛ Паріматч-2020/21.

Керівники Української хокейної ліги і представники Parimatch підвели підсумок сезону 2019/20, а також представили офіційний звіт про виконану роботу за минулий хокейний рік. У підсумковий звіт увійшли не тільки спортивні досягнення клубів і гравців УХЛ, але і всі заходи, організовані УХЛ, а також основні позаспортивні досягнення Ліги.

Головною подією заходу стала презентація нового ювілейного сезону, який з самого старту увійшов в історію українського хокею. Окремо спікери акцентували увагу на змінах у форматі проведення нового чемпіонату, розширення складу учасників Ліги, а також на цілі і завдання на сезон 2020/21.

Крім змін в спортивній складовій чемпіонату УХЛ розповіла, які сюрпризи і проекти вона готує для уболівальників в новому сезоні, представила новий трофей - Кубок Відкриття Паріматч, а також розповіла про медичні зміни в регламенті змагань, які були введені через епідеміологічну ситуацію в світі.

Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага зазначив, що з кожним новим сезоном Ліга ставить собі більш амбітні завдання:

- Уже п'ятий рік поспіль ми проводимо чемпіонат Української хокейної ліги і з кожним роком виходимо на новий рівень, ставлячи більш високу планку своїми досягненнями. Сезон 2019/20 був непередбачуваним, що дало йому ще більше інтересу, напруження і видовищності.

Сезон 2020/21 ми плануємо зробити ще більш яскравим і цікавим - в чемпіонат додалося два абсолютних дебютанта українського хокею, а також відродився легендарний "Сокіл". 8 команд в чемпіонаті - це зростання конкуренції всередині Ліги, посилення боротьби за медалі. Вся Українська хокейна ліга працює над тим, щоб хокей набував все нових і нових шанувальників, а матчі з кожним разом дивували своїм напруженням і емоціями.

Представник Parimatch Вадим Місюра розповів, наскільки важливо підтримувати спорт в Україні:

- Це найскладніший рік для всього спорту і тому для Parimatch важливо спільними зусиллями з УХЛ розвивати хокей. Не випадково, наше спільне співробітництво в перебігу 5 років призвело до того, що кількість команд в лізі зросла: після шестирічної паузи в чемпіонат знову повернувся київський "Сокіл" і приєдналися абсолютні дебютанти дивізіону "Маріуполь" та "Краматорськ".

У новому сезоні ми плануємо знову радувати уболівальників яскравими акціями з УХЛ, продовжимо проведення унікального проекту "Тренування із зіркою", розвивати інноваційні діджитал-проекти.

Крім керівників УХЛ і представників Parimatch зі ЗМІ поспілкувалися і діючі хокеїсти - захисник "Кременчука" Олександр Бойових, захисник "Донбасу" Дмитро Ігнатенко, а також капітан відродженого київського "Сокола" Фелікс Морозов. Гравці поділилися своїми очікуваннями від нового сезону, а також розповіли, яке значення для чемпіонату має розширення складу учасників, будівництво нових арен і збільшення конкуренції серед клубів і гравців.

Після офіційної частини гості заходу мали змогу взяти участь в кібертурнірі по NHL20 і перевірити свої сили в віртуальному хокеї.