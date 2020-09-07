УХЛ призупинила плей-оф через 6 днів після відновлення

Українська хокейна ліга (УХЛ) оголосила про припинення плей-оф розіграшу сезону 2019/2020 усього через шість днів після відновлення першості.

Одразу 33 гравці здали позитивні тести на COVID-19. 19 випадків зараження коронавірусом було зафіксовано у "Донбасі" і 14 – у "Білому Барсі". Також ПЛР-тести здали хокеїсти двох інших півфіналістів турніру – "Дніпра" і "Кременчука".

Після проведення повторних тестів УХЛ ухвалить рішення щодо дати продовження плей-оф.

Нагадаємо, що команди вже зіграли по два півфінальні поєдинки. Наразі "Кременчук" веде в серії у "Білого Барса" з рахунком 2:0, а в парі між "Донбасом" і "Дніпром" встановився паритет – 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УХЛ отримала заявку на участь у сезоні-2020/21 від ініціативної групи з Краматорська.

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