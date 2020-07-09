УХЛ планує збільшити кількість учасників ліги в сезоні 2020/21

Українська хокейна ліга (УХЛ) планує збільшити кількість команд, які беруть участь у чемпіонаті в сезоні 2020/21.

На офіційному сайті організації повідомляється, що, крім шести діючих учасників ( "Білий Барс", МХК "Динамо", "Дніпро", "Донбас", "Кременчук" і "Крижані Вовки"), УХЛ веде переговори з представниками "Динамо" з Дніпра, "Кривбасу" з Кривого Рогу, МХК "Сокіл" з Києва та ініціативними групами з Одеси та Миколаєва. Основним завданням Ліги є розширення географії учасників українського хокейного чемпіонату. В УХЛ хочуть підвищити інтерес турніру і досягти зростання популярності хокею в регіонах та Україні в цілому.

Нагадаємо, що регулярний сезон 2020/21 розпочнеться 30 вересня. У матчі відкриття зустрінуться чемпіон і срібний призер сезону 2019/20. Доля медалей УХЛ-2019/20 вирішиться в матчах плей-офф, які заплановані на вересень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі дати проведення матчів плей-офф чемпіонату УХЛ – Парі-Матч 2019/20.