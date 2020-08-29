УХЛ отримала заявку на участь в сезоні-2020/21 від ініціативної групи з Краматорська

Заявки на участь в 5-му ювілейному сезоні подало 8 клубів.

Українська хокейна ліга отримала заявку від ініціативної групи з міста Краматорська (на чолі з міським головою Андрієм Панковим) на участь в чемпіонаті Української хокейної ліги-Парі-Матч в новому сезоні 2020/21 від однойменного клубу.

Таким чином, заявки на участь в 5-му ювілейному сезоні подало 8 клубів ( "Білий Барс", "Дніпро", "Донбас", "Краматорськ", "Кременчук", "Крижані Вовки", "Маріуполь", МХК "Сокіл" )

На даний момент, Ліга очікує заявку від харківського МХК "Динамо". Термін подачі – до 15 вересня включно.

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