УХЛ назвала учасників нового сезону

У п'ятому ювілейному сезоні чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ) візьмуть участь вісім команд, три з яких є новачками першості.

Як повідомляється на офіційному сайті УХЛ, у межах регулярного сезону клуби проведуть 168 матчів – кожен з учасників зіграє 42 поєдинки по 6 кіл. Серед них: "Білий Барс" (Біла Церква), "Дніпро" (Херсон), "Донбас" (Донецьк), "Краматорськ", "Кременчук", "Крижані Вовки" (Київ), "Маріуполь", МХК "Сокіл" (Київ).

У четвер, 22 жовтня, відбудеться відкриття арени в Маріуполі та перший матч чемпіонату між абсолютним дебютантом ліги "Маріуполем" і відродженим київським МХК "Сокіл".

У неділю, 25 жовтня, чемпіон і віцечемпіон УХЛ 2019/20 "Кременчук" і "Донбас" зустрінуться в Кубку відкриття Паріматч на арені "Айсберг". Також цього дня в першому турі зіграють "Дніпро" та "Білий Барс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Кременчук" у неймовірно драматичному сьомому матчі фінальної серії обіграв "Донбас" і вперше в історії став чемпіоном УХЛ.