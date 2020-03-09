У поєдинку Західної конференції Федеральної ліги проспектів США, який є одним із нижчих американських дивізіонів, між "Кароліною" та "Коламбусом" трапилася масова бійка.

У третьому періоді за 6:23 до закінчення матчу за рахунку 7:3 на користь "Кароліни" наставник "Коламбуса" почав щось невдоволено висловлювати своєму візаві та викликав його на розборки на льоду. Він вийшов із тренерської кабінки і зняв піджак, кинувши виклик супернику. Тренер "Кароліни" його прийняв і готовий був вступити в сутичку з суперником, але той битися передумав.

Бійка в матчі "Кароліни" та "Коламбуса"

Зате не передумали гравці "Коламбуса", один з яких налетів на наставника суперників і почав бити його біля своєї лави для запасних. Це і спровокувало початок сутички, участь у якій взяли гравці обох команд. Побачивши, як розгорілися емоції, судді залишили лід і дозволили хокеїстам випустити пар. Вони повернулися вже з охороною арени і почали виписувати гравцям штрафи, загальна сума яких склала 306 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) між голкіперами "Калгарі" і "Едмонтона" сталася вкрай рідкісна бійка..

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