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/Хокей

У сенсаційному фіналі визначився чемпіон світу з хокею

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Збірна Фінляндії виграла 83-й чемпіонат світу з хокею з шайбою ІІХФ, який проходив у Словаччині, в містах Братислава та Кошице, з 10 по 26 травня.

У фінальному матчі Суомі, що на 75% складаються з молодих гравців, сенсаційно обіграли досвідчену команду Канади - 3:1.

"Кленові листки" впевнено розпочали зустріч і змогли повести на 11 хвилині, зусиллями Ши Теодора. Фіни на 6-й хвилині мали прекрасний шанс відкрити рахунок, але Каски не реалізував буліт, виконавши його нехитро. Мюррей легко впорався з кистьовим кидком.

У другому періоді фіни накрутили темп і змогли ліквідувати мінімальне відставання. Марко Анттіла на 23-й хвилині своїм прицільним кидком розпечатав канадські ворота - 1:1.

Капітан збірної Фінляндії на цьому не зупинився і на 43-й хвилині забив переможну шайбу. Савінайнен відпасував на п'ятак, звідки Анттіла кинув під поперечину воріт - шайба пройшла над плечем воротаря.

За 4 хвилини до кінця хокеїсти Фінляндії забили третій гол, знявши питання про переможця.

Канада – Фінляндія – 1:3

1: 0 – 10 Теодор (Макканн, Манта)

1: 1 – 22 Анттіла (Ойямякі, Маннінен)

1: 2 – 42 Анттіла (Савінайнен)

1: 3 – 55 Песонен (Тюрвяйнен)

Канада – Фінляндія

Канада – Фінляндія

Канада – Фінляндія

Канада – Фінляндія

Канада – Фінляндія

Канада – Фінляндія

Канада – Фінляндія

Канада – Фінляндія

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Відзначимо, що саме Анттіла став автором єдиної і переможної шайби в півфіналі Росія - Фінляндія. Його гол вибив з боротьби основних претендентів на "золото"

Нагадаємо, що раніше відбувся матч за третє місце, в якому збірна Росії лише в серії буллітів обіграла чехів. Основний час і овертайм завершилися з рахунком 2:2.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
А хде хохлы?))))
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Абрамова Аня
Абрамова Аня
Моя 6лагoдаpнoсть тому, кто пoказал мне этот чудo-cайт http://difimas.com/mrhmigj Пpоcтo прoйдя прocтoй oпpос получила пoчти полугодoвую зapплату)) Пользyйтeсь, пoка ecть вoзмoжноcть=)
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Александрова Сабина
Александрова Сабина
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