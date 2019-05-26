У сенсаційному фіналі визначився чемпіон світу з хокею

Збірна Фінляндії виграла 83-й чемпіонат світу з хокею з шайбою ІІХФ, який проходив у Словаччині, в містах Братислава та Кошице, з 10 по 26 травня.
У фінальному матчі Суомі, що на 75% складаються з молодих гравців, сенсаційно обіграли досвідчену команду Канади - 3:1.
.@leijonat TAKE THE GOLD! #CANFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/NHMkHEQ3Mw— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
"Кленові листки" впевнено розпочали зустріч і змогли повести на 11 хвилині, зусиллями Ши Теодора. Фіни на 6-й хвилині мали прекрасний шанс відкрити рахунок, але Каски не реалізував буліт, виконавши його нехитро. Мюррей легко впорався з кистьовим кидком.
Defender with moves 🕺 @ stheodore17 for @HC_Men #CANFIN #IIHFWorlds @GoldenKnights- IIHF (@IIHFHockey) 26 травня 2019 р
Watch the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/cptVeEeMpL
У другому періоді фіни накрутили темп і змогли ліквідувати мінімальне відставання. Марко Анттіла на 23-й хвилині своїм прицільним кидком розпечатав канадські ворота - 1:1.
The captain strikes again! @leijonat @jokerithc #CANFIN #IIHFWorlds- IIHF (@IIHFHockey) 26 травня 2019 р
Watch the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/Hia9AXSNCx
Капітан збірної Фінляндії на цьому не зупинився і на 43-й хвилині забив переможну шайбу. Савінайнен відпасував на п'ятак, звідки Анттіла кинув під поперечину воріт - шайба пройшла над плечем воротаря.
Anttila is leading the way for @leijonat #CANFIN #IIHFWorlds- IIHF (@IIHFHockey) 26 травня 2019 р
Watch the best clips at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/EBUr97j9Bb
За 4 хвилини до кінця хокеїсти Фінляндії забили третій гол, знявши питання про переможця.
Harri Pesonen walks out of the corner to make it 3-1 @leijonat over @HC_Men at #IIHFWorlds pic.twitter.com/5P5OoCZXN5- IIHF (@IIHFHockey) 26 травня 2019 р
Канада – Фінляндія – 1:3
1: 0 – 10 Теодор (Макканн, Манта)
1: 1 – 22 Анттіла (Ойямякі, Маннінен)
1: 2 – 42 Анттіла (Савінайнен)
1: 3 – 55 Песонен (Тюрвяйнен)
Канада – Фінляндія
Канада – Фінляндія
Канада – Фінляндія
Канада – Фінляндія
Відзначимо, що саме Анттіла став автором єдиної і переможної шайби в півфіналі Росія - Фінляндія. Його гол вибив з боротьби основних претендентів на "золото"
Нагадаємо, що раніше відбувся матч за третє місце, в якому збірна Росії лише в серії буллітів обіграла чехів. Основний час і овертайм завершилися з рахунком 2:2.
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