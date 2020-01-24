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24 січня • оновлено в 20:16
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У Росії тренер бив ключкою по голові юних хокеїстів: в мережу злили скандальне відео

1.6т
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Тренер дитячої хокейної команди "Авангард" з Балашихи може бути серйозно покараний за надмірно жорсткі методи виховання своїх підопічних 2010 року народження.

На Telegram-каналі LifeShot з'явився відеозапис, на якому видно, як наставник команди карає своїх підопічних, завдаючи їм удари ключкою по голові. Керівництво хокейної академії почало вивчення матеріалів у рамках перевірки дій тренера. Він був тимчасово відсторонений від роботи до з'ясування всіх обставин справи.

Тренер карає свого підопічного

Тренер карає свого підопічного

Команда "Авангарду" 2010 року народження займає шосте місце з восьми учасників відкритої першості московської області, здобувши 4 перемоги у 14 поєдинках.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі між дитячими хокейними командами "Морські Вовки" (Одеса) та "Кривбас" (Кривий Ріг) трапилася масова бійка, в якій взяв участь тренер криворіжців, почавши бити суперників своїх підопічних.

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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Собрались бы родители и засунули ему эту клюшку поглубже
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Будь этот мальчик моим сыном, я бы этому "тренеру" постучала...
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