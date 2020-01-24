У Росії тренер бив ключкою по голові юних хокеїстів: в мережу злили скандальне відео

Тренер дитячої хокейної команди "Авангард" з Балашихи може бути серйозно покараний за надмірно жорсткі методи виховання своїх підопічних 2010 року народження.

На Telegram-каналі LifeShot з'явився відеозапис, на якому видно, як наставник команди карає своїх підопічних, завдаючи їм удари ключкою по голові. Керівництво хокейної академії почало вивчення матеріалів у рамках перевірки дій тренера. Він був тимчасово відсторонений від роботи до з'ясування всіх обставин справи.

Тренер карає свого підопічного

Команда "Авангарду" 2010 року народження займає шосте місце з восьми учасників відкритої першості московської області, здобувши 4 перемоги у 14 поєдинках.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі між дитячими хокейними командами "Морські Вовки" (Одеса) та "Кривбас" (Кривий Ріг) трапилася масова бійка, в якій взяв участь тренер криворіжців, почавши бити суперників своїх підопічних.

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