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7 січня • оновлено в 10:35
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У Росії спалахнув скандал з показом фіналу МЧС з хокею: спортивні підсумки 6 січня

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У Росії виник грандіозний скандал з показом фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею, а "Манчестер Сіті" готує трансфер ще одного українця.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 6 січня.

Крім того, "Реал" зіткнувся з проблемами з Андрія Луніна. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрiй Лунiн, Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Особа
Тіна Канделакі
Теги
Реал Мадрид ФК Манчестер Сіті Вільярреал
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