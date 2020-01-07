У Росії спалахнув скандал з показом фіналу МЧС з хокею: спортивні підсумки 6 січня

У Росії виник грандіозний скандал з показом фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею, а "Манчестер Сіті" готує трансфер ще одного українця.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 6 січня.

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