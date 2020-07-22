У Росії помер олімпійський чемпіон з хокею

Легендарний гравець ЦСКА й олімпійський чемпіон з хокею Олександр Гусєв помер у віці 73 років.

"У віці 73 років пішов з життя прославлений армійський захисник, олімпійський чемпіон 1976 року, чемпіон світу та Європи 1973 і 1974 років, семиразовий чемпіон СРСР, учасник Суперсеріі СРСР – Канада 1972 року і учасник Кубка Канади 1976 року Олександр Володимирович Гусєв. Він вирізнявся чудовим катанням, почуттям першого пасу і прекрасним кидком", – написано на офіційному сайті ХК ЦСКА.

Захисник провів 313 матчів у чемпіонаті СРСР, забивши 64 голи і неодноразово входив до списку найкращих гравців сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Росії з хокею і колишній гравець НХЛ Олексій Тєзіков раптово помер у віці 42 років.