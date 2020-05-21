У Росії помер олімпійський чемпіон і семиразовий чемпіон СРСР з хокею

Михайло Морозов Хокей 15:48, 21.05.2020

Олімпійський чемпіон і семиразовий чемпіон СРСР з хокею росіянин Олександр Герасимов помер у віці 61 року. Причина смерті не уточнюється.

"Сьогодні вранці, на 62-му році пішов з життя легендарний хокеїст ЦСКА, олімпійський чемпіон і семиразовий чемпіон СРСР – Олександр Петрович Герасимов. Хокейний клуб ЦСКА сумує разом з уболівальниками і близькими прославленого хокеїста", – написано на офіційній сторінці ХК ЦСКА в Twitter.

Олександр Герасимов
Известия

Герасимов почав кар'єру в команді "Дизелист" у 1978 році, а в 1980-му перейшов в московський ЦСКА, де виступав до 1988 року. Він провів 232 матчі в чемпіонаті СРСР, забивши 73 шайби. У 1984 році в складі збірної СРСР він виграв Олімпійські ігри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер легенда радянського хокею Юрій Гомоляко.

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