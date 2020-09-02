У Росії перспективний хокеїст помер безглуздою смертю – ЗМІ

Максим Іншаков Хокей 20:50, 2.09.2020 Оновлено: 21:08, 2.09.2020

16-річний російський хокеїст, ім'я якого не називається, помер у Москві, отримавши важкі травми після тренування у себе на дачі в Твері, повідомляє МК.

За інформацією джерела видання, підліток помер у столичному НДІ невідкладної дитячої хірургії та травматології.

Спортсмен виконував вправи на турніку, але снаряд не витримав. Підліток упав і вдарився головою об бетонну підлогу.

У лікарні хокеїст упав у кому, переніс операцію і тиждень провів у реанімації, проте врятувати його життя не вдалося. Гравець виступав у молодіжному складі московського "Динамо" і вважався перспективним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із найтитулованіших борців кореш останніх років, чемпіон світу, 8-кратний чемпіон Росії помер на 43-му році життя від коронавiрусу.

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