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23 квітня • оновлено в 18:13
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/ Хокей

У Росії здійснили напад на відомого спортивного журналіста Блохіна

3.4т
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Ввечері 22 квітня на спортивного оглядача омського 12 каналу і ведучого авторської хокейної програми "Овертайм" Андрія Блохіна напали невідомі.

Як повідомляє видання Спорт-Експрес, він був доставлений в одну з міських лікарень з синцями та забоями. Зараз журналіст перебуває вдома, а його здоров'ю нічого не загрожує.

Андрій Блохін

Андрій Блохін

Город55

"Справа найближчих декількох днів – моє повернення в стрій. Можна сказати, що обійшлося. Я буду готовий повернутися до роботи, оскільки зараз я роблю рубрику "Оверпогляд" у випуски новин, і вона отримує хороший відгук серед фанатів. Повернуся і продовжу цю справу, оскільки що б з нами не відбувалося, новини хокею, я завжди пам'ятаю, вони йдуть на першому місці", – заявив Блохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського хокеїста Євгена Єрмишина побили до стану коми.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Росія Омськ
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