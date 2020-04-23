Ввечері 22 квітня на спортивного оглядача омського 12 каналу і ведучого авторської хокейної програми "Овертайм" Андрія Блохіна напали невідомі.

Як повідомляє видання Спорт-Експрес, він був доставлений в одну з міських лікарень з синцями та забоями. Зараз журналіст перебуває вдома, а його здоров'ю нічого не загрожує.

Андрій Блохін Город55

"Справа найближчих декількох днів – моє повернення в стрій. Можна сказати, що обійшлося. Я буду готовий повернутися до роботи, оскільки зараз я роблю рубрику "Оверпогляд" у випуски новин, і вона отримує хороший відгук серед фанатів. Повернуся і продовжу цю справу, оскільки що б з нами не відбувалося, новини хокею, я завжди пам'ятаю, вони йдуть на першому місці", – заявив Блохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського хокеїста Євгена Єрмишина побили до стану коми.

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