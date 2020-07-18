Чемпіон Росії раптово помер на вулиці

Колишній захисник клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) "Вашингтон Кепіталc" і "Ванкувер Кенакс" Олексій Тєзіков помер у 42 роки.

"Олексію Павловичу стало погано на вулиці, і він помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, не приходячи до тями", – повідомляється на сайті тольяттинської "Лади", вихованцем якої був спортсмен.

Twitter ХК Лада

Тєзіков дебютував у складі "Лади" в сезоні-1995/1996, ставши чемпіоном Росії. Він почав виступати в НХЛ у 1999-му. Всього захисник провів 30 матчів за "Вашингтон" і "Ванкувер". У Канаді він виступав за клуб юніорської ліги Квебеку "Монктон Уайлдкетс", у складі якого завоював "Реймонд Легасі Трофі" – приз найкращому захиснику-початківцю.

Разом із молодіжною збірною Росії спортсмен завоював срібну медаль чемпіонату світу-1998. У квітні 1999 року Олексій дебютував в НХЛ у складі "Вашингтон Кепіталз". У цілому в НХЛ він зіграв у 30 матчах за "Вашингтон" і "Ванкувер".

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