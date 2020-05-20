У Росії хочуть забрати чемпіонат світу з хокею

Чемпіонат світу в 2023 році замість Росії може пройти в Швейцарії, повідомляє фінське видання Iltalehti.

Хокейні вболівальники збірної Росії

Згідно зі швейцарськими джерелами, будівництво арени в Санкт-Петербурзі відстає від графіка.

Крім того, турнір може бути перенесений у зв'язку з рішенням WADA позбавити Росію права проведення великих спортивних турнірів на 4 роки.

"Якщо ВАДА не змінить свого рішення, Росія не зможе прийняти у себе чемпіонат світу в 2023 році. ІІХФ, ймовірно, не має нічого проти перенесення ЧС-2023 з Росії до Швейцарії. Однак дотепер розмов із цього приводу було небагато", – сказав віцепрезидент Міжнародної федерації хокею Калерво Куммола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня Канада обіграла Росію (4:3) і завоювала золоті медалі молодіжного чемпіонату світу з хокею.

У Росії показ фіналу молодіжного мундіалю ознаменувався гучним скандалом. Спочатку гру планував показати "Матч ТВ", проте в останній момент прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал.

На "Матч ТВ" замість нього пустили в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в "золотому" фінальному поєдинку того ж турніру, тільки в 2011 році.

Голова комітету Держдуми з питань фізкультури і спорту Михайло Дегтярьов викликав гнів росіян, помилково привітавши збірну з перемогою на МЧМ із хокею.

Пізніше ситуацію прокоментувала гендиректорка "Матч ТВ" Тіна Канделакі.