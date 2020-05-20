У Росії хочуть забрати чемпіонат світу з хокею

Чемпіонат світу в 2023 році замість Росії може пройти в Швейцарії, повідомляє фінське видання Iltalehti.
Хокейні вболівальники збірної Росії
Згідно швейцарським джерел, будівництво арени в Санкт-Петербурзі відстає від графіка.
Крім того, турнір може бути перенесений у зв'язку з рішенням WADA позбавити Росію права проведення великих спортивних турнірів на 4 роки.
"Якщо ВАДА не змінить свого рішення, Росія не зможе прийняти у себе чемпіонат світу в 2023 році. ІІХФ, ймовірно, не має нічого проти перенесення ЧС-2023 з Росії до Швейцарії. Однак до сих пір розмов з цього приводу було небагато", – сказав віцепрезидент Міжнародної федерації хокею Калерво Куммола.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня Канада обіграла Росію (4:3) і завоювала золоті медалі молодіжного чемпіонату світу з хокею.
У Росії показ фіналу молодіжного мундіалю ознаменувався гучним скандалом. Спочатку гру планував показати "Матч ТВ", проте в останній момент прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал.
На "Матч ТВ" замість пустили в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в "золотом" фінальному поєдинку того ж турніру, тільки в 2011 році.
Голова комітету Держдуми з питань фізкультури і спорту Михайло Дегтярьов викликав гнів росіян, помилково привітавши збірну з перемогою на МЧМ з хокею.
Пізніше ситуацію прокоментувала гендиректор "Матч ТВ" Тіна Канделакі.
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