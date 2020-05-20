У Росії хочуть забрати чемпіонат світу з хокею

У 2021 року турнір повинен пройти в Мінську і Ризі, у 2022-му – в Фінляндії (Гельсінкі і Тампере), в 2023-м – в Росії (Санкт-Петербург), в 2024-м – в Чехії, в 2025-м – в Швеції і Данії.

Місця проведення чемпіонатів світу з 2021 по 2025 роки були затверджені раніше.

Чемпіонат світу з хокею-2020 року, який повинен був пройти в швейцарських Цюріху та Лозанні, був скасований через пандемію коронавiрусу

Чемпіонат світу в 2023 році замість Росії може пройти в Швейцарії, повідомляє фінське видання Iltalehti.

Хокейні вболівальники збірної Росії

Згідно швейцарським джерел, будівництво арени в Санкт-Петербурзі відстає від графіка.

Крім того, турнір може бути перенесений у зв'язку з рішенням WADA позбавити Росію права проведення великих спортивних турнірів на 4 роки.

"Якщо ВАДА не змінить свого рішення, Росія не зможе прийняти у себе чемпіонат світу в 2023 році. ІІХФ, ймовірно, не має нічого проти перенесення ЧС-2023 з Росії до Швейцарії. Однак до сих пір розмов з цього приводу було небагато", – сказав віцепрезидент Міжнародної федерації хокею Калерво Куммола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня Канада обіграла Росію (4:3) і завоювала золоті медалі молодіжного чемпіонату світу з хокею.

У Росії показ фіналу молодіжного мундіалю ознаменувався гучним скандалом. Спочатку гру планував показати "Матч ТВ", проте в останній момент прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал.

На "Матч ТВ" замість пустили в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в "золотом" фінальному поєдинку того ж турніру, тільки в 2011 році.

Голова комітету Держдуми з питань фізкультури і спорту Михайло Дегтярьов викликав гнів росіян, помилково привітавши збірну з перемогою на МЧМ з хокею.

Пізніше ситуацію прокоментувала гендиректор "Матч ТВ" Тіна Канделакі.

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