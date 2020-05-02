У родині Овечкіна відбулася смертельна трагедія через коронавiрус

У російського хокеїста Олександра Овечкіна помер дідусь дружини Анастасії Шубскої. За її словами, пенсіонер дуже чекав ще одного правнука.

"Сьогодні, від нас пішов мій дідусь, Векслер Юлій Юхимович. У свій 91 рік, за винятком втраченого зору, він був бадьорий тілом і духом, мав найясніший розум і неймовірну енергію! І тут цей злощасний коронавірус. На жаль, організм просто не впорався", - написала Шубська у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 30 років Овечкін одружився з моделлю Анастасією, дочкою актриси Віри Глаголєвої. Два роки тому у них народився син Сергій. У лютому 2020 року стало відомо про другу вагітність Анастасії.

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