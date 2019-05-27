У РФ після провалу збірної на ЧС-2019 розкрили "гнилу систему" російського хокею

Бронзовий призер чемпіонату світу з хокею росіянка Катерина Анан’їна жорстко висловилася щодо поразки національної збірної від фінів у півфіналі першості планети-2019.

За словами спортсменки, в РФ вибудувана "гнила система", яка вбиває хокей у регіонах.

"Я знайшла причину поразки збірної Росії! Точніше, аж 3 причини! 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА і ЦСКА. Ось цей Змій Горинич із 3 головами і 1 хвостом, який у всьому винен! 1. ФХР – бо на догоду інтересів збірної нагинає Лігу. 2. КХЛ – бо на догоду клубам-олігархам нагинає інші клуби. 3. СКА і ЦСКА – бо на догоду власному апетиту висмоктує з регіонів усіх самородків, створюючи хокейний вакуум у цілих регіонах", – написала Катерина на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії, яка на 75% складається із гравців НХЛ, зуміла завоювати лише "бронзу" чемпіонату світу-2019, з неймовірними труднощами обігравши в матчі за третє місце чехів.

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