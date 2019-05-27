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/Хокей

У РФ після провалу збірної на ЧС-2019 розкрили "гнилу систему" російського хокею

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Бронзовий призер чемпіонату світу з хокею росіянка Катерина Анан’їна жорстко висловилася щодо поразки національної збірної від фінів у півфіналі першості планети-2019.

За словами спортсменки, в РФ вибудувана "гнила система", яка вбиває хокей у регіонах.

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Я знайшла причину поразки збірної Росії! Вірніше аж цілих 3 причини! 🇷🇺 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА і ЦСКА Ось цей Змій Горинич з 3 головами і 1 хвостом, який у всьому винен! 1. ФХР - тому що в угоду інтересів збірної нагинає Лігу 2. КХЛ - тому що на догоду клубам-олігархам нагинає інші Клуби 3. СКА і ЦСКА - тому що на догоду власним апетиту висмоктує з регіонів всіх самородків, тим самим створюючи хокейний вакуум в цілих регіонах а ви на Воробйова балони котите :) PS Адже легше постійно тиснути прищі на обличчі, ніж записатися на прийом до лікаря, а то і зовсім пройти повне медичне обстеження, на предмет внутрішніх захворювань організму, правда? :) І коли ви, болельщічкі, що дивляться хокей раз на рік, приходьте на Кубок Першого Каналу (привіт, московський уболівальник) або на фінал Кубка Гагаріна в Балашиха (привіт, Підмосков'я), а потім освистували Медведєва з Чернишенко, але аплодує Третьяку - Ви тим самим заохочуєте ту гнилу систему, яка склалася в вітчизняному хокею і через яку ми приречені раз по раз гнати на ЧС всіх зіркових хокеїстів, вилетівши з Кубка Стенлі в 1-2 раунді, а потім програвати в 1/4, 1/2 , Фіналі збірним країн, у яких немає - ні такої кількості зірок, ні та кой Хокейної Ліги, ні такої кількості громадян в країні, ні такої кількості нафти, газу і бабла, як то звичай у Нас Хочете сильну збірну? Створіть сильну Лігу! Хочете сильну Лігу? Створіть Рівні Умови! Хочете Рівні Умови? Зверніть увагу на Влада! Адже це ж Влада повинна створювати Рівні Умови в Країні - для життя, праці, спорту, відпочинку? Або бідолаха знову Воробйов? :). . # женскаяхоккейнаяліга # чемпіонатмірапохоккею2019 # хокей # кхл # лід # сборнаяроссііпохоккею # льодова # шайба # Єкатеринбург # москва # пітер # росія # збірна Росії

Публікація від Eкатеріна Ананьїна (@ katerinka913)

"Я знайшла причину поразки збірної Росії! Точніше, аж 3 причини! 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА і ЦСКА. Ось цей Змій Горинич із 3 головами і 1 хвостом, який у всьому винен! 1. ФХР – бо на догоду інтересів збірної нагинає Лігу. 2. КХЛ – бо на догоду клубам-олігархам нагинає інші клуби. 3. СКА і ЦСКА – бо на догоду власному апетиту висмоктує з регіонів усіх самородків, створюючи хокейний вакуум у цілих регіонах", – написала Катерина на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії, яка на 75% складається із гравців НХЛ, зуміла завоювати лише "бронзу" чемпіонату світу-2019, з неймовірними труднощами обігравши в матчі за третє місце чехів.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Тег
збірна Росії з хокею
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Boss Fima
Boss Fima
Не обращайте внимания! СвиноОбоз сам придумал фэйк и теперь раскручивает! Нет такого поста на странице Ананьиной!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Флаг ей в руки. Критиковать все умеют. Она занимается хоккеем? Вот пусть и думает, как разработать программу развития "самородков" на местах в регионах. Хотя, так возмущающая ее система действует абсолютно во всех странах мира. Все клубы виискивают таланты, и стремятся их перехватить, чтобы усилить свой клуб. Так что, это пусть и справедливые, но все равно слова. Можешь что-то сделать? Делай. Иначе, это просто болтология.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Ага. Получается что в США еще более гнилая система, они вылетели на стадии четвертьфинала. ОМГ, чем только люди думают.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Нонаме Нонаме, ну Обоз сделает вид, что ничего такого не произошло...
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