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21 квітня • оновлено в 20:18
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У хокеїста команди Лукашенка виявлений коронавірус

1.7т
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Хокеїст команди президента Білорусі Дмитро Мелешко здав позитивний тест на коронавірус.

Дмитро Мелешко

Дмитро Мелешко

кадр з трансляції

"Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований з діагнозом пневмонія. Отримано позитивний результат тесту на COVID-19. Дмитро захворів через приблизно тиждень після закінчення аматорського чемпіонату Білорусі з хокею, коли вся команда перебувала у відпустці", – повідомляє пресслужба глави Білорусі .

11 квітня Лукашенко грав в одній команді з Мелешком. 37-річний хокеїст провів 396 матчів за кар'єру в КХЛ.

Раніше Олександр Григорович заявляв, що під час гри в хокей і не тільки, не дотримується ніякого карантину при пандемії коронавiрусу.

"Я живу тим самим життям, що і жив. З хокеїстами зустрічаємося, руки тиснем, обіймаємось, колошматимо один одного і так далі", – зазначив політик.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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