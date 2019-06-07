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/Хокей

У фіналі Кубка Стенлі фанати влаштували бійню на трибунах: відео

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Моторошну бійку в Бостоні прямо на трибунах під час п'ятого матчу фінальної серії Кубка Стенлі між "Бостон Брюїнз" і "Сент-Луїс Блюз" влаштували місцеві фанати.

Один із уболівальників, який перебував поряд із бешкетниками, опублікував у Твіттері кадри бійки. Причини, через які вона виникла, залишаються поки невідомі.

Матч, який проходив на арені "Ті-Ді Гарден" у Бостоні завершилася перемогою гостей — 2:1.

Рахунок у фінальній серії став 3:2 на користь "Сент-Луїс Блюз". Шостий матч відбудеться 10 червня в Сент-Луїсі.

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У НХЛ встановлений історичний антирекорд

Чинним володарем Кубка Стенлі нині є команда НХЛ "Вашингтон Кепіталз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадський хокеїст Джонні Бойчук отримав страшну травму під час матчу Національної хокейної ліги (НХЛ), в якому його "Айлендерс" приймав "Торонто".

За півхвилини до кінця другого періоду за рахунку 4:1 на користь команди з Нью-Йорка 35-річний захисник отримав удар ковзаном суперника в шию. Бойчук у боротьбі за шайбу зіштовхнувся біля борту з нападаючим суперника Мітчеллом Марнер. Той, не втримавши рівноваги і падаючи на лід, полоснув Джонні по горлу.

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Тема
НХЛ
Місце
США
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