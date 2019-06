У фіналі Кубка Стенлі фанати влаштували бійню на трибунах: відео

Моторошну бійку в Бостоні прямо на трибунах під час п'ятого матчу фінальної серії Кубка Стенлі між "Бостон Брюїнз" і "Сент-Луїс Блюз" влаштували місцеві фанати.

Один із уболівальників, який перебував поряд із бешкетниками, опублікував у Твіттері кадри бійки. Причини, через які вона виникла, залишаються поки невідомі.

This was sent to me from the stands - this fight escalates ... all between Bruins fans. pic.twitter.com/XPHEwdEBVF