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10 січня • оновлено в 13:39
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У чемпіонаті України з хокею встановлено унікальний рекорд

1.3т
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У матчі 26-го туру чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч між "Білим Барсом" і "Кременчуком" (4:10) поставлено унікальний рекорд.

Володимир Алексюк - автор найшвидшої шайби в історії УХЛ

Володимир Алексюк - автор найшвидшої шайби в історії УХЛ

uhl.ua

Захисник "барсів" Володимир Алексюк закинув найшвидшу шайбу в історії УХЛ, потужно забивши гол від синьої лінії в ворота В'ячеслава Новицького на 11-й секунді поєдинку.

Відзначимо, що попередній рекорд був поставлений в січні 2017 року, коли в матчі між "Кривбасом" і "Дженералз" на 13-й секунді матчу відзначився Андрій Татаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НХЛ був забив неймовірний гол, автором якого став воротар.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Чемпіонат України з хокею
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
украинский хоккей самый беспощадный хоккей в мире)))
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