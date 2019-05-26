"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян

Російські шанувальники хокею не змогли пробачити своїй національній збірній бездарного виступу на чемпіонаті світу. "Червона машина" з великими труднощами завоювала "бронзу", лише по буллітам обігравши скромних чехів.

У коментарях до матчу фанати поливають брудом гру команди, називаючи її "жахом", "кошмаром" і признаючись, що вона викликає нудоту.

"Розумієте в чому парші нашої гри? Ми грали на 4 години пізніше, ніж чехи, але при цьому нас возили по льоду в 3 періоді. Це жах", "Боже яка ганьба гра наших псевдозірок, чехи в меншості катають", "Який толк від "бронзи" якщо гра викликає блювотний рефлекс?" - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

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