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/Хокей

"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян

"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
Фанати в мережі поливають брудом національну команду
4.4тЧитати матеріал російською

Російські шанувальники хокею не змогли пробачити своїй національній збірній бездарного виступу на чемпіонаті світу. "Червона машина" з великими труднощами завоювала "бронзу", лише по буллітам обігравши скромних чехів.

У коментарях до матчу фанати поливають брудом гру команди, називаючи її "жахом", "кошмаром" і признаючись, що вона викликає нудоту.

"Розумієте в чому парші нашої гри? Ми грали на 4 години пізніше, ніж чехи, але при цьому нас возили по льоду в 3 періоді. Це жах", "Боже яка ганьба гра наших псевдозірок, чехи в меншості катають", "Який толк від "бронзи" якщо гра викликає блювотний рефлекс?" - пишуть користувачі.

"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
"Це жах": ганебна гра збірної на ЧС із хокею розлютила росіян
Новини
"Заштовхувати з м'ясом": названа причина поразки збірної Росії на чемпіонаті світу з хокею

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Тег
збірна Росії з хокею
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Иванов Петр
Иванов Петр
Вот То-ли дело сборная хохлостана- жестко-мощная битва и как результат заслуженная медаль из дерьма.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дебилов то у нас не меньше чем у вас,но какое ваше сраное дело? Трус не играет в хоккей ))))))))
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Dell Alex
Dell Alex
Что российские болельщики, что желтый "Обоз" - все в своем репертуаре ))
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