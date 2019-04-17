Триразовий чемпіон КХЛ побив дівчину на вулиці - опубліковано відео

Колишня зірка хокейного клубу "Ак Барса" Дмитро Обухів побив дівчину під час конфлікту на дорозі в Казані

Автомобіль жінки перегородив проїзд Mercedes хокеїста. Обухів двічі підходив до постраждалої і наносив удари. За її словами, медики діагностували у неї забої м'яких тканин обличчя і синець голови, також були підозри на струс мозку.

Дівчина розповіла, що хотіла заїхати у внутрішній двір будівлі, але проїзд їй перекрила інша машина. Тоді вона зателефонувала охоронцю з проханням відкрити їй інші ворота. "У цей час підбіг Обухів і став лупцювати по боковому склу, щось кричати, ображати, називати вівцею", - розповіла потерпіла.

Жінка спробувала заспокоїти хокеїста, але це ще сильніше розлютило його. "Він ударив мене. Я крикнула йому: "Що ти твориш ?!" Він повернувся, викинув мій телефон і вдарив ще раз, при цьому обзивався і матюкався", - додала вона в інтерв'ю "Бізнес Онлайн".

Обухів відмовився від коментарів. У телефонній розмові з постраждалої він звинуватив жінку в тому, що трапилося. У поліції заявили, що почали перевірку обставин події.

Обухів виступав за "Ак Барс" з 2005-го по 2011-й, і з 2012-го по 2018 рік. У його складі хокеїст став чемпіоном Росії (2006) і триразовим володарем Кубка Гагаріна (2009, 2010, 2018). У минулому сезоні він перейшов в клуб Вищої хокейної Ліги "Барс", де провів 13 матчів і був відрахований зі складу за незадовільну гру. Після цього спортсмен поїхав до Словаччини, але не зміг пройти перегляд у клубі "Дукла".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що півзахисник московського "Спартака" Аяз Гулієв під час дорожнього конфлікту в Москві зламав ніс 29-річному американцю Майклу Коу Джону Елі, який працює в російській столиці перекладачем.

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