Трамп отримав форму капітана "команди Путіна"

Російський хокеїст, капітан команди НХЛ "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін побував на різдвяній вечері президента США Дональда Трампа і подарував йому свою хокейну форму.

Фото з заходу виклала в Instagram-сторіз дружина Овечкіна Анастасія Шубська, яка також була присутня на вечері. Трамп приймав гостей в Мар-а-Лаго – своїй приватній резиденції у Флориді.

"Приємно познайомитися, містере президенте", – підписала фотографію в Instagram-сторіз Шубська.

В ході заходу Овечкін подарував Трампу свій светр з восьмим номером, в якому він виступає в матчах НХЛ.

Відзначимо, що, крім спортивних заслуг, Олександр Овечкін відомий тим, що заснував рух "Putin Team" на підтримку президента РФ Володимира Путіна і є "капітаном" цього об'єднання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Овечкін епічно вислужився перед Путіним в день його 67-річчя.

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