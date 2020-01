Хокеїст молодіжної збірної Швеції Альбін Ерікссон висловив обурення поведінкою гравців команди Росії в півфіналі чемпіонату світу U-20 (МЧС), засумнівавшись в нормальності росіян.

"Вони дуже образилися, коли канадець не зняв шолом під час виконання гімну. Але, мабуть, проїжджати повз нашої лавки і демонстративно цілувати герб – це нормально. Типова Росія", – цитує Ерікссона Expressen.

ANOTHER #POWERPLAY GOAL for @russiahockey ! Khovanov picks up the rebound to give Russia the lead. @monctonwildcats #WorldJuniors pic.twitter.com/U5kMQAHUeq