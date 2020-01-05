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5 січня • оновлено в 12:57
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"Типова Росія": хокеїст РФ зробив "ненормальний вчинок"

4.2т
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Хокеїст молодіжної збірної Швеції Альбін Ерікссон висловив обурення поведінкою гравців команди Росії в півфіналі чемпіонату світу U-20 (МЧС), засумнівавшись в нормальності росіян.

Олександр Хованов

Олександр Хованов

"Вони дуже образилися, коли канадець не зняв шолом під час виконання гімну. Але, мабуть, проїжджати повз нашої лавки і демонстративно цілувати герб – це нормально. Типова Росія", – цитує Ерікссона Expressen.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні хокейна збірна Росії в драматичному поєдинку 1/2 фіналу МЧС лише в додатковий час обіграла однолітків зі Швеції (5:4).

Раніше в чвертьфіналі росіяни розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

Вирішальний матч молодіжного мундіалю відбудеться в неділю, 5 січня. Вже стали відомі телеканали, які покажуть гру.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Чехія Острава
Тег
збірна Росії з хокею
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма. «Мы все смотрели хоккей. Бэкки грустный», — приводит слова Овечкина The Athletic.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шведы тоже могли бы расцеловать фотку Греты во все места...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Тильки тупиздни не понимают разницу между уважением своего герба и неуважением чужого гимна...
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