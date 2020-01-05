Хокеїст молодіжної збірної Швеції Альбін Ерікссон висловив обурення поведінкою гравців команди Росії в півфіналі чемпіонату світу U-20 (МЧС), засумнівавшись в нормальності росіян.

Олександр Хованов

"Вони дуже образилися, коли канадець не зняв шолом під час виконання гімну. Але, мабуть, проїжджати повз нашої лавки і демонстративно цілувати герб – це нормально. Типова Росія", – цитує Ерікссона Expressen.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні хокейна збірна Росії в драматичному поєдинку 1/2 фіналу МЧС лише в додатковий час обіграла однолітків зі Швеції (5:4).

Раніше в чвертьфіналі росіяни розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

Вирішальний матч молодіжного мундіалю відбудеться в неділю, 5 січня. Вже стали відомі телеканали, які покажуть гру.

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