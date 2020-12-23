Телеканал XSPORT покаже матчі МЧС-2021 з хокею
Вже зовсім скоро, в день католицького Різдва, стартує одна з найочікуваніших подій хокейного сезону – молодіжний чемпіонат світу-2021. Найцікавіші поєдинки в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT!
Першою трансляцією стане матч між молодіжними збірними Швейцарії та Словаччини, який відбудеться 25 грудня, о 21:00.
Група А: Канада, Фінляндія, Швейцарія, Словаччина, Німеччина.
Група B: Росія, Швеція, США, Чехія, Австрія.
Розклад матчів групового етапу:
25 грудня
22:00 – Швейцарія – Словаччина
26 грудня
1:00 – Німеччина – Фінляндія
4:30 – Росія – США
21:00 – Швеція – Чехія
27 грудня
1:00 – Німеччина – Канада
4:30 – США – Австрія
21:00 – Фінляндія – Швейцарія
28 грудня
1:00 – Словаччина – Канада
4:30 – Чехія – Росія
29 грудня
1:00 – Австрія – Швеція
4:30 – Словаччина – Німеччина
21:00 – США – Чехія
30 грудня
1:00 – Канада – Швейцарія
4:30 – Австрія – Росія
21:00 – Фінляндія – Словаччина
31 грудня
1:00 – Швейцарія – Німеччина
4:30 – Росія – Швеція
21:00 – Чехія – Австрія
1 січня
1:00 – Канада – Фінляндія
4:30 – Швеція – США
Чвертьфінальні поєдинки пройдуть 2 і 3 січня, півфінальні – 4 і 5. Фінал відбудеться в середу, 6 січня.
Відзначимо, що в цьому році турнір проходить в одному місті замість звичних двох – канадському Едмонтоні. Десять команд-учасниць прибули на місце проведення чемпіонату ще 13 грудня, – більш ніж за десять днів до його початку. Причина банальна: всім командам потрібно пройти обов'язковий тижневий карантин, перш ніж вони зможуть приступити до повноцінних тренувань у "міхурі".
Головне і найжорсткіше правило "бульбашки" – його заборонено залишати всім учасникам і персоналу. Ця територія включає в себе основну арену, готель і тренувальний каток, розташовані в безпосередній близькості один від одного. Організатори можуть стежити за переміщеннями учасників завдяки спеціальним браслетам, які потрібно носити весь час перебування в безпечній зоні. В готелі кожна команда обмежена своїм поверхом, а також приміщеннями для нарад та їдальнями, закріпленими за кожною з країн-учасниць.
Варто відзначити, що в понеділок, 21 грудня команди здали фінальні тести на коронавірус, які не виявили жодного зараженого. За інформацією IIHF, за час перебування в "міхурі" командам провели всього 3640 тестів гравців, персоналу та офіційних осіб збірних.