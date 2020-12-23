Телеканал XSPORT покаже матчі МЧС-2021 з хокею

Вже зовсім скоро, в день католицького Різдва, стартує одна з найочікуваніших подій хокейного сезону – молодіжний чемпіонат світу-2021. Найцікавіші поєдинки в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT!

Першою трансляцією стане матч між молодіжними збірними Швейцарії та Словаччини, який відбудеться 25 грудня, о 21:00.

Група А: Канада, Фінляндія, Швейцарія, Словаччина, Німеччина.

Група B: Росія, Швеція, США, Чехія, Австрія.

Розклад матчів групового етапу:

25 грудня

22:00 – Швейцарія – Словаччина

26 грудня

1:00 – Німеччина – Фінляндія

4:30 – Росія – США

21:00 – Швеція – Чехія

27 грудня

1:00 – Німеччина – Канада

4:30 – США – Австрія

21:00 – Фінляндія – Швейцарія

28 грудня

1:00 – Словаччина – Канада

4:30 – Чехія – Росія

29 грудня

1:00 – Австрія – Швеція

4:30 – Словаччина – Німеччина

21:00 – США – Чехія

30 грудня

1:00 – Канада – Швейцарія

4:30 – Австрія – Росія

21:00 – Фінляндія – Словаччина

31 грудня

1:00 – Швейцарія – Німеччина

4:30 – Росія – Швеція

21:00 – Чехія – Австрія

1 січня

1:00 – Канада – Фінляндія

4:30 – Швеція – США

Чвертьфінальні поєдинки пройдуть 2 і 3 січня, півфінальні – 4 і 5. Фінал відбудеться в середу, 6 січня.

Відзначимо, що в цьому році турнір проходить в одному місті замість звичних двох – канадському Едмонтоні. Десять команд-учасниць прибули на місце проведення чемпіонату ще 13 грудня, – більш ніж за десять днів до його початку. Причина банальна: всім командам потрібно пройти обов'язковий тижневий карантин, перш ніж вони зможуть приступити до повноцінних тренувань у "міхурі".

Головне і найжорсткіше правило "бульбашки" – його заборонено залишати всім учасникам і персоналу. Ця територія включає в себе основну арену, готель і тренувальний каток, розташовані в безпосередній близькості один від одного. Організатори можуть стежити за переміщеннями учасників завдяки спеціальним браслетам, які потрібно носити весь час перебування в безпечній зоні. В готелі кожна команда обмежена своїм поверхом, а також приміщеннями для нарад та їдальнями, закріпленими за кожною з країн-учасниць.

Варто відзначити, що в понеділок, 21 грудня команди здали фінальні тести на коронавірус, які не виявили жодного зараженого. За інформацією IIHF, за час перебування в "міхурі" командам провели всього 3640 тестів гравців, персоналу та офіційних осіб збірних.