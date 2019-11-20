Канадський воротар зробив "сейв століття" в НХЛ: нереальне відео

Канадський голкіпер "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флері порадував публіку по-справжньому неймовірним сейвом у матчі регулярного сезону НХЛ.
Сталося це в матчі з "Торонто" за мінімальної переваги його команди з рахунком 3:2. Здавалося, що після кидка Ніколаса Петана по порожніх воротах шайбі вже нікуди діватися, але фантастична реакція Флері врятувала "Вегас" від пропущеного голу. Відео з сейвом відразу ж з'явилося на офіційному твіттері НХЛ.
Марк-Андре Флері
Last Word On Hockey
Yup, Marc-Andre Fleury is not human, pic.twitter.com/DRPIfcFhLM- NHL (@NHL) 20 листопада 2019 р
Саме гра канадського голкіпера у цьому епізоді стала вирішальною в матчі, а його команда зуміла довести справу до перемоги з рахунком 4:2.
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