Канадський воротар зробив "сейв століття" в НХЛ: нереальне відео

Канадський голкіпер "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флері порадував публіку по-справжньому неймовірним сейвом у матчі регулярного сезону НХЛ.

Сталося це в матчі з "Торонто" за мінімальної переваги його команди з рахунком 3:2. Здавалося, що після кидка Ніколаса Петана по порожніх воротах шайбі вже нікуди діватися, але фантастична реакція Флері врятувала "Вегас" від пропущеного голу. Відео з сейвом відразу ж з'явилося на офіційному твіттері НХЛ.

Марк-Андре Флері Last Word On Hockey

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Саме гра канадського голкіпера у цьому епізоді стала вирішальною в матчі, а його команда зуміла довести справу до перемоги з рахунком 4:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїст з українським корінням забив унікальний гол в НХЛ.

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