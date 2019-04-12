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Став відомий переможець чемпіонату України з хокею

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ХК "Донбас" переміг суперників з Херсона в п'ятому матчі фінальної серії Української хокейної ліги Парі-Матч і достроково завоював золоті медалі першості.

Переможний для себе поєдинок донецький клуб почав з активного пресингу – більшу частину ігрового часу "Донбас" проводив в зоні противника, атакуючи ворота Олега Петрова. Такий настрій фактично відразу вилився в шайбу від Володимира Романенка, який від синьої лінії прошив голкіпера "щук" і відкрив рахунок в матчі.

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У другому періоді херсонці істотно активізувалися в атаці, проте розпечатати ворота Богдана Дьяченко у них так і не вийшло. У свою чергу, команда Сергія Вітера ще тричі відзначилася у воротах супротивника – по шайбі на свій рахунок записали Максим Разумов, Віталій Лялька і Ілля Коренчук.

"Донбас" – "Дніпро"

"Донбас" – "Дніпро"

УХЛ

Тільки на останніх хвилинах другої двадцятихвилинки "Дніпро" зміг розмочити рахунок і Кирило Бондаренко записав собі в актив першу шайбу херсонців в цьому матчі.

У заключному відрізку зустрічі команди не змогли відзначитися закинутими шайбами, однак за накалом пристрастей і гостротою боротьби третій період відповідав принциповості всієї фінальної серії.

Таким чином, "Донбас" з рахунком в серії 4:1 завойовує сьомий в історії клубу чемпіонський титул, а "Дніпро" в дебютному для команди сезоні стає володарем срібного комплекту нагород.

"Донбас" – "Дніпро" 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Рахунок в серії: 4:1
Шайби: 1:0 Романенко (Сильницький, Мазур, -великий.), 5:29; 2:0 Розмова (Сильницький), 27:04; 3:0 Лялька (Захаров, -великий.), 29:29; 4:0 Коренчук (Лялька, Гончаров, -Менше.), 35:09; 4:1 Бондаренко (Пугачов, -великий.), 37:10;
"Донбас": Дьяченко (Костенко); Сильницький - Романенко, Гончаров - Ігнатенко, Жовнір - Григор'єв, Воронін - Александров; Лялька - Мазур - Коренчук, Разумов - Захаров - Никифоров, Пуголовкін - Карпенко - Костиков, Мостовий - Денискин.
"Дніпро": Петров (Сурканов); Білоусов - Шулешов, Афанасьєв - Пугачов, Матвієнко - Декало; Ромащенко - Черемнов - Жвачкін, Янішевський - Бондаренко - Дунаєв, Коваленко - Макаріцкій - Золтухін, Зик;

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті України з баскетболу визначився перший фіналіст.

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Тема
Чемпіонат України з хокею
Тег
ХК Донбас
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