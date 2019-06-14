Стало відомо, хто насправді вбив дружину легендарного російського воротаря

Молодший син легендарного російського хокеїста Максима Соколова Арсеній затриманий за підозрою у вбивстві матері та замаху на старшого брата.

"Слідчі допитали деяких жителів котеджного селища, які проживають в безпосередній близькості від місця злочину, а також чоловіка загиблої жінки та її неповнолітнього сина. За підозрою в скоєнні злочину слідчим СКР в процесуальному порядку затриманий 15-річний син загиблої жінки", – йдеться в повідомленні Слідкома РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в селищі Нова Романівка Ленінградської області було вбито дружину віце-чемпіона світу з хокею Максима Соколова Ірину. 45-річній жінці перерізали горло.

Крім того, з важкими пораненнями в області грудей і шиї був виявлений 18-річний Максим Соколов-молодший, який спочатку вважався підозрюваним у вбивстві і спробі самогубства.

Слідчий комітет Росії 14 червня оприлюднив відео з місця вбивства Ірини Соколової.

15-річний син Соколових Арсеній заявив, що його брат нібито готував ритуальне вбивство себе та всієї сім'ї.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!