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/Хокей

Стало відомо, хто насправді вбив дружину легендарного російського воротаря

5.1тЧитати матеріал російською

Молодший син легендарного російського хокеїста Максима Соколова Арсеній затриманий за підозрою у вбивстві матері та замаху на старшого брата.

"Слідчі допитали деяких жителів котеджного селища, які проживають в безпосередній близькості від місця злочину, а також чоловіка загиблої жінки та її неповнолітнього сина. За підозрою в скоєнні злочину слідчим СКР в процесуальному порядку затриманий 15-річний син загиблої жінки", – йдеться в повідомленні Слідкома РФ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 13 червня в селищі Нова Романівка Ленінградської області було вбито дружину віце-чемпіона світу з хокею Максима Соколова Ірину. 45-річній жінці перерізали горло.

  • Крім того, з важкими пораненнями в області грудей і шиї був виявлений 18-річний Максим Соколов-молодший, який спочатку вважався підозрюваним у вбивстві і спробі самогубства.

  • Слідчий комітет Росії 14 червня оприлюднив відео з місця вбивства Ірини Соколової.

  • 15-річний син Соколових Арсеній заявив, що його брат нібито готував ритуальне вбивство себе та всієї сім'ї.

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Місце
РосіяСанкт-Петербург
Тег
збірна Росії з хокею
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