Стали відомі дати проведення матчів плей-офф чемпіонату УХЛ - Парі-Матч 2019/20

Чемпіонат Української хокейної ліги, як і весь світовий спорт, став на паузу. У зв'язку з пандемією коронавiрусу, оголошеною ВООЗ, і вжитими в зв'язку з цим заходами безпеки, 17 березня сезон 2019/20 був припинений.

Матчі 1/4 фіналу плей-офф відбулися без глядачів – учасниками півфіналу стали "Кременчук", "Донбас", "Дніпро" і "Білий Барс".

Спортивний департамент Української хокейної ліги затвердив дати проведення матчів півфінальної і фінальної серій плей-офф, які будуть зіграні до 4 перемог. Відповідно до регламенту, 3, 4 і 6 матчі будуть зіграні на поле команди з більш низьким номером посіву:

"Кременчук" (1) - "Білий Барс" (4): 1, 2, 5, 6 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 8, 10 і 12 вересня.

"Донбас" (2) - "Дніпро" (3): 2, 3, 6, 7 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 9, 11 і 13 вересня.

Перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу, але не пізніше 16 вересня.

Виходячи з цього, фінал чемпіонату УХЛ - Парі-Матч сезону 2019/20 пройде 16-17, 20-21 вересня, а в разі необхідності матчі так само відбудуться 23, 25 і 27 вересня. У разі, якщо півфінальні серії завершаться після 4-6 матчів, фінальна серія буде розпочато раніше.

Матч-відкриття ювілейного, п'ятого сезону Української хокейної ліги, буде зіграний 30 вересня.