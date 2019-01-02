''Спокійно випивав'': хокеїст з Росії безглуздо виправдався за дебош у літаку

Російський хокеїст Олег Саприкін пояснив свою поведінку під час перельоту з Сочі до Москви 1 січня. Спортсмен поводився неадекватно, побив стюардесу, спровокувавши екстрену посадку літака.

Саприкін заперечує, що наносив побої кому-небудь з пасажирів або екіпажу.

"Ніякої бійки не було, я нікого не бив і не чіпав, ні сусідів, ні, боронь боже, стюардес. Я навіть не можу припустити, звідки взялася така інформація. Я спокійно випивав, сидячи з дружиною в бізнес-класі. І раптом несподівано приземлилися в Воронежі", - цитує хокеїста Спорт-Експрес.

Олег Саприкін khl.ru

Спортсмен висловив здивування з приводу того, що він став причиною екстреної посадки.

"Я навіть не міг припустити, що це сталося через мене. Можливо, ми дійсно голосно себе вели. Не виключаю цього, я грубо відреагував на чиєсь зауваження, але ніяких бійок не було навіть близько", - обурився Саприкін.

Олег Саприкін Спорт-Експрес

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак, який прямував з Сочі до Москви, зробив екстрену посадку в Воронежі через відомого російського хокеїста Олега Саприкіна. Чоловік вів себе неадекватно і побив стюардесу.

Пізніше в мережі з'явилося відео обурливої поведінки спортсмена на борту авіалайнера.